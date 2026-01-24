Stage couture Résidence Stella Cognac

Stage couture

Résidence Stella 43 avenue Victor Hugo Cognac Charente

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

la journée

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-13

2026-02-09

Débutante ou déjà bonne couturière, en petit groupe venez coudre votre dressing avec Roule ma bobine

Veste matelassée, sac, sweat ou autre… venez piquer vos idées !

Jeanne Arnauld, modéliste du vêtement vous accompagne.

Résidence Stella 43 avenue Victor Hugo Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Whether you’re a beginner or already a good seamstress, come and sew your own dressing room in a small group with Roule ma bobine

Quilted jackets, bags, sweaters and more… come and get your ideas!

Jeanne Arnauld, garment designer, will accompany you.

L’événement Stage couture Cognac a été mis à jour le 2026-01-21 par Destination Cognac