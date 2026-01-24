Stage couture Résidence Stella Cognac
Stage couture Résidence Stella Cognac lundi 9 février 2026.
Stage couture
Résidence Stella 43 avenue Victor Hugo Cognac Charente
Tarif : 59 – 59 – 59 EUR
la journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-09
Débutante ou déjà bonne couturière, en petit groupe venez coudre votre dressing avec Roule ma bobine
Veste matelassée, sac, sweat ou autre… venez piquer vos idées !
Jeanne Arnauld, modéliste du vêtement vous accompagne.
.
Résidence Stella 43 avenue Victor Hugo Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 49 40 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Whether you’re a beginner or already a good seamstress, come and sew your own dressing room in a small group with Roule ma bobine
Quilted jackets, bags, sweaters and more… come and get your ideas!
Jeanne Arnauld, garment designer, will accompany you.
L’événement Stage couture Cognac a été mis à jour le 2026-01-21 par Destination Cognac