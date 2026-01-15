Stage couture : Coudre un kimono Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

En deux séances de 8h30 au total, les participants apprennent les techniques de couture nécessaires pour réaliser leur propre kimono personnalisé, de la découpe du tissu à la finition.

Créer un vêtement unique et élégant, entièrement fait de vos mains.

Le samedi 11 avril 2026

de 11h30 à 17h30

Le samedi 28 mars 2026

de 14h00 à 17h30

payant

En fonction du Quotient Familial.

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



