Stage couture : Coudre un kimono Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS
En deux séances de 8h30 au total, les participants apprennent les techniques de couture nécessaires pour réaliser leur propre kimono personnalisé, de la découpe du tissu à la finition.
Créer un vêtement unique et élégant, entièrement fait de vos mains.
Le samedi 11 avril 2026
de 11h30 à 17h30
Le samedi 28 mars 2026
de 14h00 à 17h30
payant
En fonction du Quotient Familial.
Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.
Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Point du Jour et trouvez le meilleur itinéraire