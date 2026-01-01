Stage couture création MJC Auguste Dumas Espaly-Saint-Marcel

Stage couture création

Stage couture création à partir de 16 ans animé par Laurence GAGNE. Programme adapté en fonction du niveau et du choix des personnes tutos, créations personnelles. Inscription obligatoire avant le 18 janvier auprès de la MJC.

MJC Auguste Dumas 23-25 avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 20 09 agnes-mjc@orange.fr

English :

Creative sewing course for 16-year-olds and over, led by Laurence GAGNE. Program adapted to the level and choice of participants: tutorials, personal creations. Registration required before January 18 at the MJC.

L’événement Stage couture création Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay