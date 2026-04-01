Stage couture enfants coudre une peluche hibou de Pâques Mairie Belle-Isle-en-Terre

Stage couture enfants coudre une peluche hibou de Pâques

Mairie 4 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Les patrons de la peluche hiboux seront fournis et certains éléments de la peluche seront déjà prêt à être assemblés pour les plus petits. Les tissus seront disponible avec quelques choix de couleurs. Machine à coudre, ouate, aiguilles, et fil à disposition (possibilité d’emprunter ou d’emmener sa propre machine). Un gouter sera fourni (boisson et encas)

Un pré assemblage sera fait en amont par la couturière (pattes, ailes en patchwork, une partie du visage) pour permettre à l’enfant le choix des couleurs et l’assemblage des éléments du hiboux avec le reste du corps. L’enfant pourra apprendre à épingler et préparer les tissu ; assembler des pièces au point droit machine à coudre ; assembler des pièces au poit zig zag machine à coudre; rembourage de la peluche avec de la ouate ; couture aiguille à la main pour les yeux et pour fermer la peluche.

Une pause sera prévu pendant le stage avec une courte vidéo sur l’histoire de Pâques et un goûter sera fourni (boisson et encas)

Pour les 10-15 ans ; possibilité plus jeunes , me contacter. 3 personnes minimum, 6 personnes maximum. Pour les enfants les plus jeunes, il sera demandé un accompagnant.e.s par enfant. .

Mairie 4 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 96 61 57

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English :

L’événement Stage couture enfants coudre une peluche hibou de Pâques Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol