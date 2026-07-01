Stage « Couture et broderie » / Par Aglaé Plaete, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq
mardi 7 juillet 2026 · parc archéologique Asnapio · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Stage « Couture et broderie » / Par Aglaé Plaete 7 et 8 juillet parc archéologique Asnapio Nord
40€ / 32€ les 2 jours de stage / Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T09:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-08T09:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00
Accessible dès 7 ans, ce stage accueillera aussi les adultes qui souhaitent s’initier à la couture à la main et à la broderie à l’aiguille, pour réaliser une aumônière d’inspiration historique.
Attention: nombre de participants limités à 20: pensez à vous inscrire tôt!
Stage de 2 jours, sur réservation au 03 20 47 21 99.
Penser à ramener le pique-nique pour le midi.
parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « asnapio@villeneuvedascq.fr »}]
Un stage de 2 jours ouvert aux adultes et enfants de plus de 7 ans. asnapio stage enfants
Aglaé Plaete
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