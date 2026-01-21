Stage couture : Le sac banane Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Ce stage permet de découvrir les bases de la couture tout en réalisant pas à pas son propre sac banane personnalisé, prêt à être porté.

Apprendre à coudre et repartir avec un accessoire unique, pratique et stylé.

Le samedi 07 février 2026

de 11h30 à 17h30

payant

En fonction du Quotient Familial.

Stage de 5h, avec 1h de pause pour le déjeuner.

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



