STAGE COUTURE Paris Ateliers Paris
STAGE COUTURE Paris Ateliers Paris lundi 23 février 2026.
Stage ouvert aux adultes et adolescents de tous niveaux à partir de 16 ans.
Programme :
– Découverte et fonctionnement des différents types de machines à coudre (surjeteuse, recouvreuse, piqueuse plate industrielle et machine à coudre familiale) et test des différents types de points.
– Théorie et technique de la coupe, étape par étape : chacun prend ses mesures et apprend à adapter un patron à ses mesures, à le placer correctement sur le tissu, à manipuler les outils de coupe (ciseaux à tissus, aimants, poids).
– Apprentissage des techniques de montage et de finitions.
– Réalisation d’une pièce : sac, top, robe…
Matériel à apporter : 1 mètre ruban, 1 paire de ciseaux à tissus, 1 paire de petits ciseaux de couture ou 1 coupe-fil, 1 découds vite, 1 aiguille à laine et 1 cahier A4 (petits carreaux), 1 modèle à réaliser (patron ou vêtement à copier : dans un magazine (patron Burda ou maison Victor), des livres sont également à disposition à l’atelier), 1 tissu et le fil assorti, 1 crayon effaçable ou de papier avec gomme.
Intervenante : Claudia Paz
Nombre de places : 10 personnes
Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).
Tarif en Formation Professionnelle : 1200 € TTC
Dates : du 23 au 27 Février 2026
Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 17h
Informations sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.
Ce stage de couture permet de découvrir le fonctionnement des machines, les techniques de coupe et de montage, et de réaliser sa première création textile personnalisée.
Adultes et adolescents à partir de 16 ans – Tous niveaux
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 17h00
payant
Tarif : 280 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)
Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-23T11:00:00+01:00
fin : 2026-02-27T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-23T10:00:00+02:00_2026-02-23T17:00:00+02:00;2026-02-24T10:00:00+02:00_2026-02-24T17:00:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T17:00:00+02:00;2026-02-26T10:00:00+02:00_2026-02-26T17:00:00+02:00;2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T17:00:00+02:00
Paris Ateliers 10, cité Beauharnais 75011 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org