STAGE COUTURE Paris Ateliers Paris

Stage ouvert aux adultes et adolescents de tous niveaux à partir de 16 ans.

Programme :

– Découverte et fonctionnement des différents types de machines à coudre (surjeteuse, recouvreuse, piqueuse plate industrielle et machine à coudre familiale) et test des différents types de points.

– Théorie et technique de la coupe, étape par étape : chacun prend ses mesures et apprend à adapter un patron à ses mesures, à le placer correctement sur le tissu, à manipuler les outils de coupe (ciseaux à tissus, aimants, poids).

– Apprentissage des techniques de montage et de finitions.

– Réalisation d’une pièce : sac, top, robe…

Matériel à apporter : 1 mètre ruban, 1 paire de ciseaux à tissus, 1 paire de petits ciseaux de couture ou 1 coupe-fil, 1 découds vite, 1 aiguille à laine et 1 cahier A4 (petits carreaux), 1 modèle à réaliser (patron ou vêtement à copier : dans un magazine (patron Burda ou maison Victor), des livres sont également à disposition à l’atelier), 1 tissu et le fil assorti, 1 crayon effaçable ou de papier avec gomme.

Intervenante : Claudia Paz

Nombre de places : 10 personnes

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 1200 € TTC

Dates : du 23 au 27 Février 2026

Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Informations sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Ce stage de couture permet de découvrir le fonctionnement des machines, les techniques de coupe et de montage, et de réaliser sa première création textile personnalisée.



Adultes et adolescents à partir de 16 ans – Tous niveaux

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

Tarif : 280 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T10:00:00+02:00_2026-02-23T17:00:00+02:00;2026-02-24T10:00:00+02:00_2026-02-24T17:00:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T17:00:00+02:00;2026-02-26T10:00:00+02:00_2026-02-26T17:00:00+02:00;2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T17:00:00+02:00

Paris Ateliers 10, cité Beauharnais 75011 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org