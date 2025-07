Stage Couture pour tous stage 1 jour Calice & Mandibule Le Havre

Stage Couture pour tous stage 1 jour Calice & Mandibule Le Havre mardi 8 juillet 2025.

Stage Couture pour tous stage 1 jour

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 09:30:00

fin : 2025-07-08 12:50:00

Date(s) :

2025-07-08

Par petit groupe de 4/5 maximum, vous ou votre enfant aurez une journée entière pour apprendre à réaliser un accessoire de A à Z à la machine à coudre…

Au programme réalisation du gabarit, découpe des tissus, assemblage, finitions… un premier pas pour devenir couturier.ère autonome.

Objectifs découvrir, apprendre, partager, s’amuser, créer, être fier de ses réalisations !

Nous passerons la journée ensemble, pause déjeuner comprise ( à vous d’apporter votre repas). Pour les parents… on s’occupe de vos loulous !

A partir de 8 ans. Machines disponibles sur place. Matériel fourni.

Public Débutant.e adultes, ados et enfants dés 8 ans.

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

English : Stage Couture pour tous stage 1 jour

In small groups of 4/5 maximum, you or your child will have a whole day to learn how to make an accessory from A to Z on a sewing machine…

On the program: template creation, fabric cutting, assembly, finishing? a first step towards becoming an independent dressmaker.

Objectives: discover, learn, share, have fun, create and be proud of your creations!

We’ll spend the day together, lunch break included (bring your own lunch). For parents… we’ll take care of your little ones!

Ages 8 and up. Machines available on site. Equipment supplied.

Public: Beginner adults, teens and children aged 8 and over.

German :

In kleinen Gruppen von maximal 4/5 haben Sie oder Ihr Kind einen ganzen Tag Zeit, um zu lernen, wie man ein Accessoire von A bis Z mit der Nähmaschine herstellt…

Auf dem Programm stehen: Anfertigung der Schablone, Zuschneiden der Stoffe, Zusammensetzen, Fertigstellung… ein erster Schritt auf dem Weg zur selbstständigen Schneiderin.

Ziele: Entdecken, lernen, teilen, Spaß haben, kreativ sein und stolz auf seine Werke sein!

Wir werden den ganzen Tag zusammen verbringen, inklusive Mittagspause (Sie müssen Ihr Essen selbst mitbringen). Für die Eltern: Wir kümmern uns um Ihre Kinder!

Ab einem Alter von 8 Jahren. Maschinen vor Ort verfügbar. Material wird zur Verfügung gestellt.

Publikum: Erwachsene Anfänger, Jugendliche und Kinder ab 8 Jahren.

Italiano :

In piccoli gruppi di 4/5 persone al massimo, voi o il vostro bambino avrete un’intera giornata per imparare a realizzare un accessorio dalla A alla Z con la macchina da cucire…

In programma: realizzazione del modello, taglio dei tessuti, assemblaggio, rifinitura? Un primo passo per diventare una sarta indipendente.

Obiettivi: scoprire, imparare, condividere, divertirsi, creare ed essere orgogliosi delle proprie creazioni!

Passeremo la giornata insieme, compresa una pausa pranzo (dovrete portare il vostro pranzo). Per i genitori… ci prenderemo cura dei vostri piccoli!

A partire dagli 8 anni. Macchine disponibili in loco. Attrezzatura fornita.

Pubblico: adulti principianti, adolescenti e bambini a partire dagli 8 anni.

Espanol :

En pequeños grupos de 4/5 personas como máximo, usted o su hijo dispondrán de un día entero para aprender a confeccionar un accesorio de la A a la Z en una máquina de coser…

En el programa: confección de la plantilla, corte de las telas, montaje, acabado… un primer paso para convertirse en modista independiente.

Objetivos: ¡descubrir, aprender, compartir, divertirse, crear y sentirse orgulloso de sus creaciones!

Pasaremos el día juntos, incluyendo una pausa para comer (tendrás que traer tu propio almuerzo). Para los padres… ¡nosotros cuidaremos de los más pequeños!

A partir de 8 años. Máquinas disponibles in situ. Material proporcionado.

Público: adultos principiantes, adolescentes y niños a partir de 8 años.

