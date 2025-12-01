Stage Couture pour tous stage 1 jour Calice & Mandibule Le Havre
Stage Couture pour tous stage 1 jour Calice & Mandibule Le Havre lundi 29 décembre 2025.
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-29 14:00:00
fin : 2025-12-29 16:30:00
2025-12-29
Apprenez à coudre votre premier accessoire.
Par petit groupe de 4/5 maximum, vous ou votre enfant aurez une journée entière pour apprendre à réaliser un accessoire de A à Z à la machine à coudre…
Au programme réalisation du gabarit, découpe des tissus, assemblage, finitions… un premier pas pour devenir couturier.ère autonome.
Objectifs découvrir, apprendre, partager, s’amuser, créer, être fier de ses réalisations !
Durée 5h
À partir de 8 ans. Machines disponibles sur place. Matériel fourni.
Public Débutant.e adultes, ados et enfants dés 8 ans. .
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr
