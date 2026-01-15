Stage Couture pour tous stage 1 jour Calice & Mandibule Le Havre

Stage Couture pour tous stage 1 jour

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Apprenez à coudre votre premier accessoire.

Par petit groupe de 4/5 maximum, vous ou votre enfant aurez une journée entière pour apprendre à réaliser un accessoire de A à Z à la machine à coudre…

Au programme réalisation du gabarit, découpe des tissus, assemblage, finitions… un premier pas pour devenir couturier.ère autonome.

Objectifs découvrir, apprendre, partager, s’amuser, créer, être fier de ses réalisations !

Durée 5h

À partir de 8 ans. Machines disponibles sur place. Matériel fourni.

Public Débutant.e adultes, ados et enfants dés 8 ans. .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

English : Stage Couture pour tous stage 1 jour

