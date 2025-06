stage couture sur réservation Grémonville 21 juin 2025 10:00

Seine-Maritime

stage couture sur réservation 1375 Rue du Bois Tillant Grémonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

Date(s) :

2025-06-21

2025-06-28

Marie Isabel Rojo vous ouvre les portes de son atelier de confection pour concrétiser vos projets. Repartez avec votre création. Pique-nique tiré du sac le midi.

1375 Rue du Bois Tillant

Grémonville 76970 Seine-Maritime Normandie +33 6 21 75 05 56

English : stage couture sur réservation

Marie Isabel Rojo opens the doors of her workshop to bring your projects to life. Leave with your own creation. Packed lunch.

German :

Marie Isabel Rojo öffnet Ihnen die Türen ihres Konfektionsateliers, um Ihre Projekte in die Tat umzusetzen. Gehen Sie mit Ihrer Kreation nach Hause. Picknick aus der Tasche am Mittag.

Italiano :

Marie Isabel Rojo apre le porte del suo laboratorio per aiutarvi a dare vita ai vostri progetti. Venite via con la vostra creazione. Pranzo al sacco.

Espanol :

Marie Isabel Rojo le abre las puertas de su taller para ayudarle a dar vida a sus proyectos. Váyase con su propia creación. Almuerzo para llevar.

