STAGE CRAYONS DE COULEUR Roquebrun

STAGE CRAYONS DE COULEUR

Salle de l’esplanade Roquebrun Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Un stage dédié aux techniques des crayons de couleur à la bibliothèque de Roquebrun. Une séance guidée pour progresser en dessin, explorer les nuances et s’exprimer librement

Atelier ouvert à tous, sur inscription.

La bibliothèque de Roquebrun propose une journée de stage entièrement consacrée aux crayons de couleur, un médium riche et accessible qui permet de jouer avec les nuances, les textures et les superpositions. Encadré par un intervenant passionné, l’atelier accompagne les participants dans l’apprentissage des bases : choix du matériel, techniques de dégradé, mélange des couleurs, travail des ombres et mise en volume.

Que l’on soit débutant ou déjà à l’aise avec le dessin, ce stage offre un espace pour expérimenter, progresser et développer son propre style. Dans une ambiance bienveillante et créative, chacun explore la couleur, affine son regard et découvre de nouvelles manières de donner vie à ses idées.

Un moment artistique ouvert à tous, idéal pour s’initier ou approfondir sa pratique, et profiter d’une journée inspirante au cœur de la bibliothèque de Roquebrun. .

Salle de l’esplanade Roquebrun 34460 Hérault Occitanie bibliotheque.roquebrun@gmail.com

English :

A workshop dedicated to colored pencil techniques at the Roquebrun library. A guided session to improve your drawing skills, explore nuances and express yourself freely

Open to all, registration required.

