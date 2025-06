Stage créatif Fimo et papier La Forêt sous cloche Lorleau 1 juillet 2025 09:00

Eure

Stage créatif Fimo et papier La Forêt sous cloche 3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Début : 2025-07-01 09:00:00

fin : 2025-07-01 12:00:00

2025-07-01

La forêt sera mise à l’honneur lors de cet atelier créatif où vous fabriquerez un univers entier sous cloche.

Modelage en pate Fimo, découpage dans du papier, pliage, utilisation d’éléments naturels, chacun pourra laisser son imagination le guider…

Vous repartirez avec une cloche de 25 cm de haut

Tout inclus 42€, matériel et fournitures.

Renseignements et réservation 06.99.09.27.47

contact@lateliermeliemelo.fr

Réservation en ligne https://lateliermeliemelo.addock.co

3 Rue Bernard Buffet

Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47

English : Stage créatif Fimo et papier La Forêt sous cloche

The forest takes center stage at this creative workshop, where you’ll create an entire world under a bell.

Modeling in Fimo clay, cutting out paper, folding, using natural elements, everyone can let their imagination guide them…

You’ll leave with a 25 cm high bell

All included 42?, materials and supplies.

Information and booking: 06.99.09.27.47

contact@lateliermeliemelo.fr

Online booking: https://lateliermeliemelo.addock.co

German :

Der Wald steht im Mittelpunkt dieses kreativen Workshops, bei dem Sie ein ganzes Universum unter einer Glocke herstellen.

Modellieren Sie mit Fimo, schneiden Sie Papier aus, falten Sie es, verwenden Sie natürliche Elemente und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf…

Sie werden mit einer 25 cm hohen Glocke nach Hause gehen

Alles inklusive 42?

Informationen und Reservierung: 06.99.09.27.47

contact@lateliermeliemelo.fr

Online-Reservierung: https://lateliermeliemelo.addock.co

Italiano :

La foresta sarà sotto i riflettori in questo laboratorio creativo, dove si creerà un intero mondo sotto una campana.

Modellando in argilla Fimo, ritagliando carta, piegando, utilizzando elementi naturali, ognuno potrà lasciarsi guidare dalla propria immaginazione…

Tornerete a casa con una campana alta 25 cm

Tutto incluso 42?, materiali e forniture.

Informazioni e prenotazioni: 06.99.09.27.47

contact@lateliermeliemelo.fr

Prenotazione online: https://lateliermeliemelo.addock.co

Espanol :

El bosque será el protagonista de este taller creativo, en el que crearás todo un mundo bajo una campana.

Modelando en arcilla Fimo, recortando papel, plegando, utilizando elementos naturales, cada uno podrá dejarse guiar por su imaginación…

Te irás a casa con una campana de 25 cm de altura

Todo incluido 42?, materiales y suministros.

Información y reservas: 06.99.09.27.47

contact@lateliermeliemelo.fr

Reservas en línea: https://lateliermeliemelo.addock.co

