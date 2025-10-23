Stage créatif Il était une fois en forêt Gomer

Maison pour tous Gomer Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-24

Yolande Tirador, accompagnée de ses valises Arc en ciel, vous fera découvrir l art du bricolage… et ses contes ou légendes.

Isabelle Tirador, photographe, transmet l’art d’observer, de cadrer et de composer. Par le biais des images, elle capte les instants précieux pour en garder une trace, une empreinte et l’immortaliser en objet souvenir.

Violaine Arrouy, acrobate aérienne, danseuse, auteure. Convaincue que l’art est un formidable vecteur de développement et de lien, transmet ses compétences en expression corporelle et son enthousiasme auprès de différents publics jeunes.

Ce stage s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans. Possibilité de bénéficier de la garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h (offert). Le pique-nique est à prévoir pour votre enfant. .

Maison pour tous Gomer 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 01 46 59

