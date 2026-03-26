Stage créatif Il était une fois en forêt

Maison pour tous et forêt d’Ergom Gomer Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Explorations, expressions, nature, ateliers, méditations, créativité. Pour enfants de 5 à 12 ans. Une garderie peut être mise en place de 8h à 9h et 17h à 18h. Prévoir le pique-nique. .

Maison pour tous et forêt d’Ergom Gomer 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 01 46 59

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English : Stage créatif Il était une fois en forêt

L’événement Stage créatif Il était une fois en forêt Gomer a été mis à jour le 2026-03-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran