Stage créatif Il était une fois en forêt Gomer
Stage créatif Il était une fois en forêt Gomer lundi 13 avril 2026.
Stage créatif Il était une fois en forêt
Maison pour tous et forêt d’Ergom Gomer Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 80 – 80 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Explorations, expressions, nature, ateliers, méditations, créativité. Pour enfants de 5 à 12 ans. Une garderie peut être mise en place de 8h à 9h et 17h à 18h. Prévoir le pique-nique. .
Maison pour tous et forêt d’Ergom Gomer 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 01 46 59
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English : Stage créatif Il était une fois en forêt
L’événement Stage créatif Il était une fois en forêt Gomer a été mis à jour le 2026-03-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran