Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage créatif Il était une fois en forêt Gomer

Stage créatif Il était une fois en forêt Gomer

Stage créatif Il était une fois en forêt Gomer mardi 14 avril 2026.

Adresse : Maison pour tous et forêt d'Ergom

Ville : 64420 Gomer

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Tarif : 80 80 Tarif de base plein tarif

Stage créatif Il était une fois en forêt

Maison pour tous et forêt d’Ergom Gomer Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

Explorations, expressions, nature, ateliers, méditations, créativité. Pour enfants de 5 à 12 ans. Une garderie peut être mise en place de 8h à 9h et 17h à 18h. Prévoir le pique-nique.   .

Maison pour tous et forêt d’Ergom Gomer 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 01 46 59 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage créatif Il était une fois en forêt

L’événement Stage créatif Il était une fois en forêt Gomer a été mis à jour le 2026-03-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran