STAGE CRÉATIF MON FOSSILE IMAGINAIRE Montpellier
mardi 20 octobre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
STAGE CRÉATIF MON FOSSILE IMAGINAIRE
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22
Domaine Départemental Pierresvives
Montpellier
Inventez votre propre espèce disparue et fabriquez son fossile en plâtre en utilisant les techniques du modelage et du moulage. Des scientifiques de l’ISEM (institut des sciences de l’évolution de Montpellier) interviendront le premier jour du stage pour parler de leurs métiers.
Enfants et ados à partir de 9 ans
Inscription obligatoire pour les 3 jours
PROGRAMME
Mardi 20 octobre
– matin découverte de l’exposition, rencontre avec les scientifiques
– midi repas tiré du sac
– après-midi invention de la créature (écriture/dessin)
Mercredi 21 octobre
– matin découverte de la technique du moulage, modelage
– midi repas tiré du sac
– après-midi modelage, coulée de plâtre
Jeudi 22 octobre
– matin démoulage des fossiles, peinture
– midi repas tiré du sac
– après-midi mise en place de l’exposition, accueil des parents pour restitution
En lien avec l’exposition La science à la rencontre des mondes perdus accueillie à Pierresvives du mardi 29 septembre au samedi 31 octobre 2026 en partenariat avec le CNRS et l’Université de Montpellier. .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr
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English :
L’événement STAGE CRÉATIF MON FOSSILE IMAGINAIRE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 PIERRESVIVES
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