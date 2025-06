Stage créatif Peinture et Collage sur toile L’envol des papillons Lorleau 2 juillet 2025 09:00

Eure

Stage créatif Peinture et Collage sur toile L’envol des papillons 3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Tarif : 40€

Date : 2025-07-02

Début : 2025-07-02 09:00:00

fin : 2025-07-02 12:00:00

Date(s) :

2025-07-02

Un stage Peinture pour découvrir apprendre à maitriser les dégradés de couleurs

Cet été, ce seront les papillons qui seront mis à l’honneur dans une toile ou un tryptique original qui invite au voyage.

Tout inclus matériel et fournitures 40€

Renseignements ou inscription 06.99.09.27.47

contact@lateliermeliemelo.fr

3 Rue Bernard Buffet

Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47

English : Stage créatif Peinture et Collage sur toile L’envol des papillons

A painting workshop to learn how to master color gradations

This summer, butterflies take center stage in an original canvas or tryptic that invites you to travel.

All materials and supplies included 40?

Information or registration: 06.99.09.27.47

contact@lateliermeliemelo.fr

German :

Ein Malkurs, um zu entdecken, wie man Farbabstufungen meistert

In diesem Sommer werden die Schmetterlinge in einem originellen Gemälde oder Tryptichon, das zu einer Reise einlädt, geehrt.

Alles inklusive Material und Zubehör 40?

Informationen und Anmeldung: 06.99.09.27.47

contact@lateliermeliemelo.fr

Italiano :

Un corso di pittura per imparare a padroneggiare le gradazioni di colore

Quest’estate, le farfalle avranno un posto d’onore in una tela o in un trittico originale che invita a viaggiare.

Tutti i materiali e le forniture sono inclusi 40?

Informazioni o prenotazioni: 06.99.09.27.47

contact@lateliermeliemelo.fr

Espanol :

Un curso de pintura para aprender a dominar las gradaciones de color

Este verano, las mariposas ocuparán un lugar de honor en un original lienzo o tríptico que invita a viajar.

Todos los materiales y suministros incluidos 40?

Información o reservas: 06.99.09.27.47

contact@lateliermeliemelo.fr

