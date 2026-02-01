Stage créatif Peinture sur porcelaine Lorleau
3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure
Début : 2026-02-24 14:00:00
fin : 2026-02-24 17:00:00
2026-02-24
Un stage Peinture pour découvrir apprendre à maitriser les dégradés de couleurs
Tout inclus matériel et fournitures 42€
Renseignements ou inscription 06.99.09.27.47
contact@lateliermeliemelo.fr .
3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47
