Stage créatif Peinture sur porcelaine Lorleau

Stage créatif Peinture sur porcelaine

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24 17:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Un stage Peinture pour découvrir apprendre à maitriser les dégradés de couleurs

Tout inclus matériel et fournitures 42€

Renseignements ou inscription 06.99.09.27.47

contact@lateliermeliemelo.fr .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47

