Stage création audiovisuelle & concours Teenmove encadré par Cédric Colombier Polisot

L'Aiguillage Polisot

Début : 2026-02-11 09:30:00

fin : 2026-02-20 17:30:00

2026-02-11 2026-02-16

Stage ouvert aux jeunes de 11 ans à 17 ans en partenariat avec le pôle animation jeunesse de la communauté de communes du Barséquanais en Champagne.

Mercredi 11 février 2026 de 11h30 à 17h30 Atelier d’initiation à la création audiovisuelle

Journée de lancement en vue du stage audiovisuel pour le concours Teenmove. Au programme projection des courts métrages réalisés les années précédentes, découverte des métiers de la réalisation, de la scénarisation et du jeu de comédiens, découverte du matériel utilisé lors de la semaine suivante…

Du 16 au 20 février 2026 de 9h30 à 17h30 Stage de création audiovisuelle & Concours Teenmove

Les jeunes réalisateurs, réalisatrices en herbe auront cinq jours pour réaliser un court-métrage qui sera présenté au concours Teenmove.

Ce concours est directement lié au Festival 1ère Marche qui se déroulera du 18 au 24 mai 2026 à Troyes dans l’Aube.

L’objectif de la semaine est de réaliser un court métrage filmé exclusivement avec un smartphone, d’une durée de 5 minutes maximum, 5 personnes maximum, sur un thème imposé le lundi, une contrainte chaque jour du mardi au jeudi pour pimenter un peu le concours et une date limite d’envoi du court métrage fixée au vendredi à minuit.

Expérience enrichissante garantie avec en bonus, la diffusion du court métrage sur grand écran.

Tarif modulable en fonction du quotient familial : de 30€ à 40€

Stage de 9h30 à 17h30

Inscriptions et renseignements :

contact@laiguillage.org ou 03 51 63 71 52

animation.jeunesse@cc-barsequanais.fr ou 06 31 93 51 50 .

L’Aiguillage Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

