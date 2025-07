STAGE CRÉATION COLLECTIVE RENCONTRES INTIMES Saint-Pons-de-Thomières

Chapelle des Pénitents Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-16

2025-07-12

NSCRIPTIONS OBLIGATOIRES dans la limite des places disponibles jusqu’au 10/07.

Contenu du stage :

Création d’un personnage en marionnette hybride (jambes et mains du ou de la manipulateur.ice) en matériaux recyclés.

Nous-nous questionnerons sur le geste en direction de l’Autre.

Qu’est-ce que je souhaite offrir à l’Autre, à l’inconnu ?

Qu’est-ce que je souhaite partager, donner à voir, ou à entendre à l’Autre ?

Collectivement, que choisissons-nous d’offrir à l’Autre ?

Construction d’une marionnette hybride et portée en matériaux recyclés.

Fondamentaux de la manipulation de marionnettes hybrides et portées.

Écoute de groupe et jeux autour du chœur théâtral.

Écriture et improvisations d’une série d’actions et de gestes autour de la thématique du stage.

Mémorisation d’une chorégraphie commune.

Restitution dans l’espace public.

Artistes intervenants Daniel Blander et Elza Gire-Péchayre.

Restitution du stage dans l’espace public mercredi 16/07, départ à 11h devant la mairie de St Pons, déambulation au marché, place des Tilleuls.

Ce stage-création participative se déroule dans le cadre de l’été culturel 2025, avec le soutien de la DRAC Occitanie, de la communauté de communes du Minervois au Caroux et de la mairie de St Pons de Thomières.

Les inscriptions sont ouvertes, dès à présent, dans la limite des places disponibles, jusqu’au 10/07.

Public et horaires :

Ados et adultes du 12 au 15 juillet de 10h à 13h

Enfants à partir de 7 ans du 13 au 15 juillet de 14h30 à 17h30 .

Chapelle des Pénitents Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 6 31 60 58 86 ciealasnegras@gmail.com

English :

Creation of a hybrid puppet character (manipulator’s legs and hands) using recycled materials.

MANDATORY REGISTRATION subject to availability until 10/07.

German :

Erstellen einer Hybridmarionette (Beine und Hände des/der Manipulators/in) aus recycelten Materialien.

ANMELDUNGEN OBLIGATORISCH, je nach Verfügbarkeit der Plätze bis zum 10/07.

Italiano :

Creazione di un personaggio ibrido (gambe e mani del manipolatore) utilizzando materiali di recupero.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA fino al 10/07.

Espanol :

Creación de un personaje híbrido de marioneta (piernas y manos de manipulador) utilizando materiales reciclados.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA sujeta a disponibilidad hasta el 10/07.

