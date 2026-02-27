STAGE CRÉATION DE CHANSONS ET SPECTACLE Montpellier
1 Rue du Marché aux Bestiaux Montpellier Hérault
Tarif : 140 – 140 – EUR
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-02
2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06
Composition de chansons, apprentissage de chants
Création d’un spectacle (dialogues, personnages, chorégraphies (facultatif)
Tous niveaux 8 13 ans
• Créer un espace de co-création dans le non-jugement où chacun peut exprimer librement ses idées.
• Une approche qui favorise la confiance et l’estime de soi.
• Stimuler l’imaginaire et la créativité.
• Restitution du spectacle à la fin du stage (devant la famille).
Maison pour Tous Frédéric Chopin
du 2 au 6 mars de 9h à 16h30 140€
aucoeurdesavoix@yahoo.com Inscription 07 67 40 37 30 .
1 Rue du Marché aux Bestiaux Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 40 37 30 aucoeurdesavoix@yahoo.com
English :
Songwriting, learning songs
Creation of a show (dialogues, characters, choreography (optional))
