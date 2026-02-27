STAGE CRÉATION DE CHANSONS ET SPECTACLE Montpellier

STAGE CRÉATION DE CHANSONS ET SPECTACLE

1 Rue du Marché aux Bestiaux Montpellier Hérault

Tarif : 140 – 140 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06

Composition de chansons, apprentissage de chants

Création d’un spectacle (dialogues, personnages, chorégraphies (facultatif)

Tous niveaux 8 13 ans

• Créer un espace de co-création dans le non-jugement où chacun peut exprimer librement ses idées.

• Une approche qui favorise la confiance et l’estime de soi.

• Stimuler l’imaginaire et la créativité.

• Restitution du spectacle à la fin du stage (devant la famille).

Maison pour Tous Frédéric Chopin

du 2 au 6 mars de 9h à 16h30 140€

Stage Création de chansons et spectacle

aucoeurdesavoix@yahoo.com Inscription 07 67 40 37 30 .

1 Rue du Marché aux Bestiaux Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 40 37 30 aucoeurdesavoix@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Songwriting, learning songs

Creation of a show (dialogues, characters, choreography (optional))

