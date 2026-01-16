Stage création de jeux vidéo Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

Les stages de création de jeux vidéo sont une excellente opportunité pour les enfants d’apprendre à imaginer et programmer leur propre univers virtuel.

Apprendre la logique du code informatique et comprendre le fonctionnement de la programmation de jeux vidéo.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 16h00 à 17h30

payant

2,70 euros de l’heure.

Public jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T17:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T16:00:00+02:00_2026-02-23T17:30:00+02:00;2026-02-24T16:00:00+02:00_2026-02-24T17:30:00+02:00;2026-02-25T16:00:00+02:00_2026-02-25T17:30:00+02:00;2026-02-26T16:00:00+02:00_2026-02-26T17:30:00+02:00;2026-02-27T16:00:00+02:00_2026-02-27T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Rébeval et trouvez le meilleur itinéraire

