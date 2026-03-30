Stage création de jeux vidéo Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

A l’aide de logiciels et d’outils dédiés à la découverte de la programmation et des ordinateurs, les participant-es sont amené-es à concevoir et réaliser eux-mêmes, sous l’accompagnement des animateur-trice-s, des jeux vidéos.

Stage de conception et réalisation de jeux vidéos.

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h30

payant

Tarif :

– de 26 ans 2,70 euros de l’heure

Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:30:00+02:00_2026-04-20T12:30:00+02:00;2026-04-21T10:30:00+02:00_2026-04-21T12:30:00+02:00;2026-04-22T10:30:00+02:00_2026-04-22T12:30:00+02:00;2026-04-23T10:30:00+02:00_2026-04-23T12:30:00+02:00;2026-04-24T10:30:00+02:00_2026-04-24T12:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS

+33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval



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