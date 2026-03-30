Stage création de jeux vidéo Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS
Stage création de jeux vidéo Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS lundi 20 avril 2026.
A l’aide de logiciels et d’outils dédiés à la découverte de la programmation et des ordinateurs, les participant-es sont amené-es à concevoir et réaliser eux-mêmes, sous l’accompagnement des animateur-trice-s, des jeux vidéos.
Stage de conception et réalisation de jeux vidéos.
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 12h30
payant
Tarif :
– de 26 ans 2,70 euros de l’heure
Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:30:00+02:00_2026-04-20T12:30:00+02:00;2026-04-21T10:30:00+02:00_2026-04-21T12:30:00+02:00;2026-04-22T10:30:00+02:00_2026-04-22T12:30:00+02:00;2026-04-23T10:30:00+02:00_2026-04-23T12:30:00+02:00;2026-04-24T10:30:00+02:00_2026-04-24T12:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS
+33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval
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