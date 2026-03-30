Stage création de jeux vidéo Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

Stage création de jeux vidéo Centre Paris Anim' Rébeval PARIS

Stage création de jeux vidéo Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS lundi 20 avril 2026.

A l’aide de logiciels et d’outils dédiés à la découverte de la programmation et des ordinateurs, les participant-es sont amené-es à concevoir et réaliser eux-mêmes, sous l’accompagnement des animateur-trice-s, des jeux vidéos.

Stage de conception et réalisation de jeux vidéos.
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 12h30
payant

Tarif :

– de 26 ans 2,70 euros de l’heure

Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:30:00+02:00_2026-04-20T12:30:00+02:00;2026-04-21T10:30:00+02:00_2026-04-21T12:30:00+02:00;2026-04-22T10:30:00+02:00_2026-04-22T12:30:00+02:00;2026-04-23T10:30:00+02:00_2026-04-23T12:30:00+02:00;2026-04-24T10:30:00+02:00_2026-04-24T12:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval  75019 PARIS
+33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval


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