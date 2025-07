Stage création de marionnettes Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes

Stage création de marionnettes Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes Jeudi 17 juillet, 10h00

La compagnie Monopulpo vous amènera à découvrir l’art des marionnettes. Durant cette journée, vous créerez votre marionnettes à huit fils et apprendrez à la faire vivre. A partir de 6 ans

Place limitée – Inscription au 02.21.02.22.40 ou [contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr)

Début : 2025-07-17T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-17T16:00:00.000+02:00

contact@jeudepaumerennes.fr

Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 Rue Saint-Louis, Rennes, France Rennes 35000