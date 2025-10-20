Stage Création de spectacle , en musique ! (à partir de 6 ans) 15 rue des Fossés Ébreuil

Stage Création de spectacle , en musique ! (à partir de 6 ans) 15 rue des Fossés Ébreuil lundi 20 octobre 2025.

Stage Création de spectacle , en musique ! (à partir de 6 ans)

15 rue des Fossés 1 place de l’Eglise Ébreuil Allier

Tarif : 200 – 200 – EUR

Tarif famille possible

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-24 16:00:00

Date(s) :

2025-10-20

VACANCES D’AUTOMNE MarmitaZic

DU 20 AU 24 OCTOBRE (10H/16H) À ÉBREUIL

STAGE CRÉATION DE SPECTACLE

EN MUSIQUE

Projet accessible à tous (musiciens expérimentés ou débutants) à partir de 6 ans.

.

15 rue des Fossés 1 place de l’Eglise Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 82 92 10 marmitazic@gmail.com

English :

AUTUMN HOLIDAY MarmitaZic

OCTOBER 20 TO 24 (10AM/16PM) AT ÉBREUIL

SHOW CREATION WORKSHOP

IN MUSIC

Project open to all (experienced musicians or beginners) aged 6 and over.

German :

HERBSTFERIEN MarmitaZic

VOM 20. BIS 24. OKTOBER (10H/16H) IN ÉBREUIL

STAGE CRÉATION DE SPECTACLE

IN MUSIK

Projekt für alle (erfahrene Musiker oder Anfänger) ab 6 Jahren.

Italiano :

VACANZA D’AUTUNNO MarmitaZic

DAL 20 AL 24 OTTOBRE (DALLE 10 ALLE 16) A ÉBREUIL

LABORATORIO DI CREAZIONE DI SPETTACOLI

IN MUSICA

Aperto a tutti (musicisti esperti o principianti) a partire dai 6 anni.

Espanol :

VACACIONES DE OTOÑO MarmitaZic

DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE (DE 10:00 A 16:00) EN ÉBREUIL

TALLER DE CREACIÓN DE ESPECTÁCULOS

EN MÚSICA

Abierto a todos (músicos experimentados o principiantes) a partir de 6 años.

L’événement Stage Création de spectacle , en musique ! (à partir de 6 ans) Ébreuil a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme Val de Sioule