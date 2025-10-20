Stage Création de spectacle , en musique ! (à partir de 6 ans) 15 rue des Fossés Ébreuil
Stage Création de spectacle , en musique ! (à partir de 6 ans)
15 rue des Fossés 1 place de l’Eglise Ébreuil Allier
Tarif : 200 – 200 – EUR
Tarif famille possible
Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-10-24 16:00:00
2025-10-20
VACANCES D’AUTOMNE MarmitaZic
DU 20 AU 24 OCTOBRE (10H/16H) À ÉBREUIL
STAGE CRÉATION DE SPECTACLE
EN MUSIQUE
Projet accessible à tous (musiciens expérimentés ou débutants) à partir de 6 ans.
15 rue des Fossés 1 place de l’Eglise Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 82 92 10 marmitazic@gmail.com
English :
AUTUMN HOLIDAY MarmitaZic
OCTOBER 20 TO 24 (10AM/16PM) AT ÉBREUIL
SHOW CREATION WORKSHOP
IN MUSIC
Project open to all (experienced musicians or beginners) aged 6 and over.
German :
HERBSTFERIEN MarmitaZic
VOM 20. BIS 24. OKTOBER (10H/16H) IN ÉBREUIL
STAGE CRÉATION DE SPECTACLE
IN MUSIK
Projekt für alle (erfahrene Musiker oder Anfänger) ab 6 Jahren.
Italiano :
VACANZA D’AUTUNNO MarmitaZic
DAL 20 AL 24 OTTOBRE (DALLE 10 ALLE 16) A ÉBREUIL
LABORATORIO DI CREAZIONE DI SPETTACOLI
IN MUSICA
Aperto a tutti (musicisti esperti o principianti) a partire dai 6 anni.
Espanol :
VACACIONES DE OTOÑO MarmitaZic
DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE (DE 10:00 A 16:00) EN ÉBREUIL
TALLER DE CREACIÓN DE ESPECTÁCULOS
EN MÚSICA
Abierto a todos (músicos experimentados o principiantes) a partir de 6 años.
