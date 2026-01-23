Stage création d’un spectacle musical La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Stage création d’un spectacle musical

Nous accueillons vos enfants pendant les vacances scolaires !

Plongez dans le conte musical Le lionceau et voyagez au Sénégal…

Aux côtés de l’artiste Anne-Claire Lemaître, les enfants apprendront les chants et percussions corporelles de ce conte et créeront les décors du spectacle.

– 7/12 ANS

– Restitution vendredi 20 février à 18h

Inscription sur notre billetterie en ligne, par mail ldoquet@la-comete.fr ou par téléphone 07 83 45 30 38 .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 7 83 45 30 38

