Stage création d’un spectacle musical La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
Stage création d’un spectacle musical La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne lundi 16 février 2026.
Stage création d’un spectacle musical
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
Date(s) :
2026-02-16
Tout public
Stage création d’un spectacle musical
Nous accueillons vos enfants pendant les vacances scolaires !
Plongez dans le conte musical Le lionceau et voyagez au Sénégal…
Aux côtés de l’artiste Anne-Claire Lemaître, les enfants apprendront les chants et percussions corporelles de ce conte et créeront les décors du spectacle.
– 7/12 ANS
– Restitution vendredi 20 février à 18h
Inscription sur notre billetterie en ligne, par mail ldoquet@la-comete.fr ou par téléphone 07 83 45 30 38 .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 7 83 45 30 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage création d’un spectacle musical
L’événement Stage création d’un spectacle musical Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne