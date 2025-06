STAGE-CRÉATION PARTICIPATIVE AVEC LA CIE ALAS NEGRAS Saint-Pons-de-Thomières 12 juillet 2025 07:00

Hérault

STAGE-CRÉATION PARTICIPATIVE AVEC LA CIE ALAS NEGRAS Voie Verte Passa Païs Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-12

STAGE création collective RENCONTRES INTIMES

Contenu du stage :

Création d’un personnage en marionnette hybride (jambes et mains du ou de la manipulateur.ice) en matériaux recyclés.

Nous-nous questionnerons sur le geste en direction de l’Autre.

Qu’est-ce que je souhaite offrir à l’Autre, à l’inconnu ?

Qu’est-ce que je souhaite partager, donner à voir, ou à entendre à l’Autre ?

Collectivement, que choisissons-nous d’offrir à l’Autre ?

Construction d’une marionnette hybride et portée en matériaux recyclés.

Fondamentaux de la manipulation de marionnettes hybrides et portées.

Écoute de groupe et jeux autour du chœur théâtral.

Écriture et improvisations d’une série d’actions et de gestes autour de la thématique du stage.

Mémorisation d’une chorégraphie commune.

Restitution dans l’espace public.

Artistes intervenants Daniel Blander et Elza Gire-Péchayre.

Public et horaires :

Ados et adultes du 12 au 15 juillet de 10h à 13h

Enfants à partir de 7 ans du 13 au 15 juillet de 14h30 à 17h30

Rencontre des deux groupes et répétition de la restitution le 15/07 de 14h30 à 17h30.

Restitution du stage dans l’espace public mercredi 16/07, départ à 11h devant la mairie de St Pons, déambulation au marché, place des Tilleuls.

Pour des questions d’assurance, la compagnie demande une adhésion de 10 € par participant.

STAGE GRATUIT, places limitées. .

Voie Verte Passa Païs

Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 6 31 60 58 86 ciealasnegras@gmail.com

