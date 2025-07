Stage créativité et émotions Atelier-Jardin de Calame Ney

Stage créativité et émotions Atelier-Jardin de Calame Ney vendredi 1 août 2025.

Stage créativité et émotions

Atelier-Jardin de Calame 80 chemin de la Creuze Ney Jura

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Début : 2025-08-01 09:00:00

fin : 2025-08-01 17:30:00

2025-08-01

Créativité & émotions Et si vos émotions devenaient votre plus belle source d’inspiration ?

Le temps d’une journée à Ney, dans le Jura, offrez-vous une parenthèse sensible et créative.

Guidé·e par Catherine Zimmermann, art-thérapeute, vous explorerez vos ressentis par le mouvement, la matière, la nature. Libérez votre imaginaire, transformez vos émotions, retrouver votre élan créateur.

Balade sensorielle, création spontanée, expression libre… Un cocon bienveillant pour retrouver clarté, fierté et joie de créer. .

Atelier-Jardin de Calame 80 chemin de la Creuze Ney 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 28 31 86 calame_jura@mailo.com

