Les participant.es travailleront en petits groupes pour concevoir et produire une œuvre commune, tout en développant les bases de la cohérence graphique, de l’illustration et de la calligraphie. Le stage mettra l’accent sur la créativité, l’échange et la réflexion collective autour d’un message fort.

Stage de création collective visant la réalisation d’une grande affiche autour de figures féminines engagées et inspirantes, à l’aide du collage, du stencil et du dessin au Posca.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 16h30

payant Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

début : 2026-02-23T16:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T17:30:00+01:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



