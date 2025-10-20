Stage crochet pour débutants Royan
46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime
Tarif : 150 – 150 – 150 EUR
Début : 2025-10-20 09:00:00
fin : 2025-10-22 12:30:00
2025-10-20
Découvrez le plaisir du crochet et réalisez votre premier projet concret lors de ce stage spécialement conçu pour les débutants !
English :
Discover the pleasure of crochet and make your first concrete project in this workshop specially designed for beginners!
German :
Entdecken Sie die Freude am Häkeln und fertigen Sie in diesem speziell für Anfänger konzipierten Kurs Ihr erstes konkretes Projekt an!
Italiano :
Scoprite il piacere dell’uncinetto e realizzate il vostro primo progetto concreto durante questo corso pensato appositamente per i principianti!
Espanol :
Descubra el placer del ganchillo y realice su primer proyecto concreto durante este curso especialmente diseñado para principiantes
