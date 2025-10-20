Stage crochet pour débutants Royan

Stage crochet pour débutants Royan lundi 20 octobre 2025.

Stage crochet pour débutants

46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 09:00:00

fin : 2025-10-22 12:30:00

Date(s) :

2025-10-20

Découvrez le plaisir du crochet et réalisez votre premier projet concret lors de ce stage spécialement conçu pour les débutants !

.

46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07

English :

Discover the pleasure of crochet and make your first concrete project in this workshop specially designed for beginners!

German :

Entdecken Sie die Freude am Häkeln und fertigen Sie in diesem speziell für Anfänger konzipierten Kurs Ihr erstes konkretes Projekt an!

Italiano :

Scoprite il piacere dell’uncinetto e realizzate il vostro primo progetto concreto durante questo corso pensato appositamente per i principianti!

Espanol :

Descubra el placer del ganchillo y realice su primer proyecto concreto durante este curso especialmente diseñado para principiantes

L’événement Stage crochet pour débutants Royan a été mis à jour le 2025-09-12 par Mairie de Royan