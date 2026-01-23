Stage croisé Baby hip hop et Petits Bricoleurs 3-4 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Ce stage croisé invite les enfants de 3 à 4 ans à alterner séances de Baby hip hop, pour bouger en rythme et se dépenser, et ateliers Petits Bricoleurs, pour créer et manipuler matériaux et outils adaptés.

Une semaine ludique et dynamique pour développer motricité, imagination et plaisir de faire ensemble.

Danser, fabriquer et s’amuser pour explorer le mouvement et la créativité pendant les vacances

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-02T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-06T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-02T10:00:00+02:00_2026-03-02T12:00:00+02:00;2026-03-03T10:00:00+02:00_2026-03-03T12:00:00+02:00;2026-03-04T10:00:00+02:00_2026-03-04T12:00:00+02:00;2026-03-05T10:00:00+02:00_2026-03-05T12:00:00+02:00;2026-03-06T10:00:00+02:00_2026-03-06T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Point du Jour et trouvez le meilleur itinéraire

