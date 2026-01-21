Les enfants de 3 à 4 ans alternent ateliers Petits Pinceaux (arts plastiques pour les petits) et éveil théâtral, entre créations manuelles, jeux d’expression et histoires inventées.

Les enfants découvriront une forêt magique où vivent des animaux, des arbres qui bougent, des fées, des lutins, des feuilles, des pierres magiques.

Chaque jour, ils exploreront un élément de la forêt pour faire une mini restitution à la fin.

Créer, imaginer et jouer pour s’exprimer librement et s’amuser pendant les vacances sur le thème de la Forêt magique

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 4 ans.

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



