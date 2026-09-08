Informations pratiques

Lourmarin

Stage croquis aquarelle et carnet de voyage

Lourmarin Vaucluse

Tarif : 250 – 250 – EUR

les 3 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 09:30:00

fin : 2026-10-11 16:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Découvrez Lourmarin et Lauris aux couleurs de l’automne lors d’un stage photo de 3 jours. Paysages dorés, oliviers, vignes, villages provençaux et scènes de vie composent un terrain de jeu idéal pour affûter son regard.

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Lourmarin 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 27 13 85 creaomontdor@gmail.com

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English :

Discover Lourmarin and Lauris in their fall colors during a 3-day photography workshop. Golden landscapes, olive groves, vineyards, Provençal villages, and scenes of everyday life come together to create the perfect setting for honing your photographic eye.

L’événement Stage croquis aquarelle et carnet de voyage Lourmarin a été mis à jour le 2026-09-08 par Destination Luberon Monts de Vaucluse