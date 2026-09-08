Informations pratiques

Lourmarin

Stage croquis aquarelle et carnet de voyage

Lourmarin Vaucluse

Tarif : 90 – 90 – EUR

à la journée, sur demande

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 09:30:00

fin : 2026-10-14 16:00:00

Date(s) :

2026-10-12

Découvrez Lourmarin, Lauris et Cucuron aux couleurs de l’automne lors d’un stage photo au cœur du Luberon. Vignes, cyprès, paysages provençaux et lumière de saison offrent un décor idéal pour enrichir votre carnet de voyage.

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Lourmarin 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 27 13 85 creaomontdor@gmail.com

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English :

Discover Lourmarin, Lauris, and Cucuron in their fall colors during a photography workshop in the heart of the Luberon. Vineyards, cypress trees, Provençal landscapes, and the seasonal light provide the perfect backdrop to enrich your travel journal.

L’événement Stage croquis aquarelle et carnet de voyage Lourmarin a été mis à jour le 2026-09-08 par Destination Luberon Monts de Vaucluse