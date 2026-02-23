Stage Croquis d’Architecture colorés avec ou sans logement Place du Général Leclerc Beaune

Stage Croquis d’Architecture colorés avec ou sans logement

Place du Général Leclerc Centre ville de Beaune Beaune Côte-d’Or

Tarif : 295 – 295 – 672 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-01

Stage Croquis d’Architecture colorés Beaune

Du 1er au 4 mai 2026 (fête du travail)

Un stage pour apprendre à dessiner l’architecture in situ et à colorer vos croquis aux crayons de couleurs ou aux aquarelles.

Je vous apprendrai à comprendre les perspectives frontale, oblique et aérienne, puis nous les appliquerons en ville, au Parc Bouzaise et à la Collégiale Notre-Dame.

Oui oui ! C’est possible, même pour les dessinateurs débutants !

Stage accessible à tous niveaux, pour adultes.

Le premier jour est dédié à 2 cours de dessin structurés, pour vous expliquer

– les perspectives frontale, oblique et aérienne,

– comment mettre en couleurs vos dessins, à l’aquarelle et/ou aux crayons de couleurs.

Inscriptions jusqu’au 22 mars 2026, 20h00. .

Place du Général Leclerc Centre ville de Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 01 37 38 florence-adam@live.Fr

English :

