Stage Croquis d’Architecture colorés avec ou sans logement Place du Général Leclerc Beaune

Place du Général Leclerc Centre ville de Beaune Beaune Côte-d’Or
Tarif : 295 – 295 – 672 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-04
Du 1er au 4 mai 2026 (fête du travail)
Un stage pour apprendre à dessiner l’architecture in situ et à colorer vos croquis aux crayons de couleurs ou aux aquarelles.
Je vous apprendrai à comprendre les perspectives frontale, oblique et aérienne, puis nous les appliquerons en ville, au Parc Bouzaise et à la Collégiale Notre-Dame.
Oui oui ! C’est possible, même pour les dessinateurs débutants !
Stage accessible à tous niveaux, pour adultes.
Le premier jour est dédié à 2 cours de dessin structurés, pour vous expliquer
– les perspectives frontale, oblique et aérienne,
– comment mettre en couleurs vos dessins, à l’aquarelle et/ou aux crayons de couleurs.
Inscriptions jusqu’au 22 mars 2026, 20h00. .
Place du Général Leclerc Centre ville de Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 01 37 38 florence-adam@live.Fr
English :
