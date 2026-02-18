Stage Croquis d’Architecture colorés Reims

Stage Croquis d’Architecture colorés

Tarif : 385 – 385 – 638 EUR

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-17 16:30:00

2026-05-14

Tout public

Du 14 au 17 mai 2026 (week-end de l’Ascension)

Une retraite pour apprendre à dessiner l’architecture in situ.

Je vous apprendrai à comprendre les perspectives frontale, oblique et aérienne, puis nous les appliquerons en ville, au Centre-ville de Reims, en passant par le Parc de Champagne, la basilique Saint-Remi, l’Hôtel le Vergeur et la Cathédrale Notre-Dame, incontournable.

Oui oui ! C’est possible, même pour les dessinateurs débutants !

Retraite accessible à tous niveaux, pour adultes.

Le premier jour est dédié à 2 cours de dessin structurés, pour vous expliquer

– les perspectives frontale, oblique et aérienne,

– comment mettre en couleurs vos dessins, à l’aquarelle et/ou aux crayons de couleurs.

Inscriptions jusqu’au 20 avril 2026, 20h00. .

Centre-ville de Reims Reims 51100 Marne Grand Est

English : Stage Croquis d’Architecture colorés

