Stage Croquis d’Architecture colorés Reims

Du 14 au 17 mai 2026 (week-end de l’Ascension)
Une retraite pour apprendre à dessiner l’architecture in situ.
Je vous apprendrai à comprendre les perspectives frontale, oblique et aérienne, puis nous les appliquerons en ville, au Centre-ville de Reims, en passant par le Parc de Champagne, la basilique Saint-Remi, l’Hôtel le Vergeur et la Cathédrale Notre-Dame, incontournable.
Oui oui ! C’est possible, même pour les dessinateurs débutants !
Retraite accessible à tous niveaux, pour adultes.
Le premier jour est dédié à 2 cours de dessin structurés, pour vous expliquer
– les perspectives frontale, oblique et aérienne,
– comment mettre en couleurs vos dessins, à l’aquarelle et/ou aux crayons de couleurs.
Inscriptions jusqu’au 20 avril 2026, 20h00. .
Centre-ville de Reims Reims 51100 Marne Grand Est
