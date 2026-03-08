Stage croquis, dessin et aquarelle Châteaux en fête Campsegret
Stage croquis, dessin et aquarelle Châteaux en fête Campsegret samedi 18 avril 2026.
Stage croquis, dessin et aquarelle Châteaux en fête
Château Ecrin de Lumière Campsegret Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Stage croquis, dessin et aquarelle. Matériel fourni
de 10h à 12h, Château Ecrin de Lumière
Tarif: 30 €/pers
Rés 06 66 05 96 46 galeriegarance@gmail.com .
Château Ecrin de Lumière Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46 galeriegarance@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage croquis, dessin et aquarelle Châteaux en fête
L’événement Stage croquis, dessin et aquarelle Châteaux en fête Campsegret a été mis à jour le 2026-03-05 par Vallée de l’Isle en Périgord