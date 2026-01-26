Stage croquis urbain Audierne
Stage croquis urbain Audierne mardi 17 février 2026.
Stage croquis urbain
bourg Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 10:00:00
fin : 2026-02-19 12:30:00
Date(s) :
2026-02-17
Ateliers adultes & ados
Carnets et crayons en poche, l’atelier vous propose des promenades originales à travers rues, sous-bois et rivages…
Adresse de départ Atelier Marijo Foehrlé centre bourg
Pratique en extérieur ou intérieur suivant météo.
TARIF ADULTE 80€
TARIF JEUNES (scolaires/étudiants) 65€ .
bourg Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage croquis urbain
L’événement Stage croquis urbain Audierne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz