Stage croquis urbain Audierne mardi 17 février 2026.

bourg Audierne Finistère

Début : 2026-02-17 10:00:00
fin : 2026-02-19 12:30:00

2026-02-17

Ateliers adultes & ados
Carnets et crayons en poche, l’atelier vous propose des promenades originales à travers rues, sous-bois et rivages…

Adresse de départ Atelier Marijo Foehrlé centre bourg
Pratique en extérieur ou intérieur suivant météo.

TARIF ADULTE 80€
TARIF JEUNES (scolaires/étudiants) 65€   .

bourg Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69 

