Stage croquis urbain Audierne

Stage croquis urbain

bourg Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-26 12:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Ateliers adultes & ados

Carnets et crayons en poche, l’atelier vous propose des promenades originales à travers rues, sous-bois et rivages…

Adresse de départ Atelier Marijo Foehrlé centre bourg

Pratique en extérieur ou intérieur suivant météo.

TARIF ADULTE 80€

TARIF JEUNES (scolaires/étudiants) 65€ .

bourg Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69

