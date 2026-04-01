Stage croquis urbain

bourg Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-16 12:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Ateliers adultes & ados

Carnets et crayons en poche, l’atelier vous propose des promenades originales à travers rues, sous-bois et rivages…

Adresse de départ Atelier Marijo Foehrlé centre bourg

Pratique en extérieur ou intérieur suivant météo.

1 ATELIER DÉCOUVERTE 1 séance de 2h30

TARIF ADULTES et JEUNES 30€

1 STAGE DE 3 jours 3 séances de 2h30

Stages possibles sur 3 jours successifs ou horaires au choix sur le calendrier proposé

TARIF ADULTES 80€

TARIF JEUNES (scolaires/étudiants) 70€

Matériels fournis .

bourg Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69

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English : Stage croquis urbain

L’événement Stage croquis urbain Audierne a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz