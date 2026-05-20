Stage croquis urbain Audierne
Stage croquis urbain Audierne lundi 13 juillet 2026.
Audierne
Stage croquis urbain
bourg Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Matériels fournis
Suivant la météo, les promenades dessinées ont lieu dans l’ancien bourg d’Audierne, sur les rives de Poulgoazec à Plouhinec, sur les berges du Goyen, ou la forêt de Suguensou à Audierne.
En cas de pluie, les ateliers ont lieu en intérieur cafés-terrasse d’Audierne ou à l’atelier de Marijo Foehrlé.
1 ATELIER 1 séance de 2h30
TARIF ADULTES 30€
1 STAGE DE 3 jours 3 séances de 2h30
TARIF ADULTES 80€ .
bourg Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69
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English :
L’événement Stage croquis urbain Audierne a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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