Stage Cueillette de champignons Écouflant
Stage Cueillette de champignons Écouflant mardi 11 novembre 2025.
Stage Cueillette de champignons
Parc des Sablières Écouflant Maine-et-Loire
Tarif : 59 – 59 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 14:00:00
fin : 2025-11-11 16:30:00
Date(s) :
2025-11-11 2025-11-16 2025-11-23
Atelier pour apprendre les bases de la cueillette des champignons avec Michaël Jaunet, guide naturaliste local.
L’objectif étant d’acquérir les bons réflexes pour ceux qui souhaitent se lancer dans la cueillette des champignons sans prendre de risque. .
Parc des Sablières Écouflant 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 25 71 85 m.jaunet@yahoo.fr
