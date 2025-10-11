Stage Cueillette de champignons Écouflant

Stage Cueillette de champignons

Parc des Sablières Écouflant Maine-et-Loire

Tarif : 59 – 59 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 14:00:00

fin : 2025-11-11 16:30:00

Date(s) :

2025-11-11 2025-11-16 2025-11-23

Atelier pour apprendre les bases de la cueillette des champignons avec Michaël Jaunet, guide naturaliste local.

L’objectif étant d’acquérir les bons réflexes pour ceux qui souhaitent se lancer dans la cueillette des champignons sans prendre de risque. .

Parc des Sablières Écouflant 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 25 71 85 m.jaunet@yahoo.fr

