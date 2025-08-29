Stage cueillette et cuisine des plantes sauvages comestibles Vallée du Jeu Mauges-sur-Loire

Stage cueillette et cuisine des plantes sauvages comestibles Vallée du Jeu Mauges-sur-Loire dimanche 12 avril 2026.

Stage cueillette et cuisine des plantes sauvages comestibles

Vallée du Jeu Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Balade et cueillette en nature dans un coin sauvage de Saint-Laurent-de-la-Plaine

Balade et cueillette en nature dans un coin sauvage de Saint-Laurent-de-la-Plaine à Mauges-sur-Loire dans le Maine-et-Loire (Pays-de-la-Loire), dans la très belle, préservée et sauvage Vallée du Jeu (cours d’eau qui jadis, faisait tourner les roues des moulins, maintenant en ruine).

Vous serez guidé(e)s par Michel Kotenkoff, spécialiste en plantes sauvages comestibles.

Retour vers 15h30 à St-Laurent-de-la-Plaine dans une cuisine accueillante pour préparer et cuisiner la cueillette. Avant cela, vous ferez un herbier géant sur table, en regroupant les plantes par espèce en leur mettant un nom. Étape précieuse pour mieux mémoriser.

OBJECTIFS

Progresser en autonomie et reconnaissance en cueillette sauvage, identifier et cuisiner plusieurs plantes sauvages comestibles, en toute confiance

– Nommer et décrire les principales parties d’une plante

– Identifier quelques plantes comestibles

– Identifier les risques quand au parasitisme, la pollution.

– Réaliser une cueillette simple

– Cueillir tout en préservant le milieu, l’équilibre naturel des plantes

– Préparer puis cuisiner de manière simple la cueillette

LES BONUS

– Une liste de plantes de cette saison

– Quelques recettes basiques

– Informations sur les bons lieux possibles de cueillette dans le 49

– Suivi possibilité de me contacter par mail ou tél pendant un mois.

D’autres dates sont proposées. Consulter le site internet

Disponible en CARTE CADEAU .

Vallée du Jeu Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 76 67 19 inspir.sauvage@gmail.com

English :

Nature walks and gatherings in a wild corner of Saint-Laurent-de-la-Plaine

German :

Spaziergang und Sammeln in der Natur in einer wilden Ecke von Saint-Laurent-de-la-Plaine

Italiano :

Passeggiate nella natura e incontri in un angolo selvaggio di Saint-Laurent-de-la-Plaine

Espanol :

Paseos por la naturaleza y encuentros en un rincón salvaje de Saint-Laurent-de-la-Plaine

L’événement Stage cueillette et cuisine des plantes sauvages comestibles Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges