Stage cueillette plantes sauvages comestibles 2 jours Écouflant
Stage cueillette plantes sauvages comestibles 2 jours Écouflant samedi 30 mai 2026.
Stage cueillette plantes sauvages comestibles 2 jours
Écouflant Maine-et-Loire
Tarif : 195 – 195 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-09-26
Découverte des plantes sauvages comestibles au cœur des Basses Vallées Angevines lors d’un stage botanique. Une expérience ressourçante que vous pourrez facilement mettre en pratique de retour chez vous. .
Écouflant 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 25 71 85 m.jaunet@yahoo.fr
English :
L’événement Stage cueillette plantes sauvages comestibles 2 jours Écouflant a été mis à jour le 2025-11-30 par Destination Angers