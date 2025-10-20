Stage cuisine de saison automne Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles PARIS

Stage cuisine de saison automne Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles PARIS lundi 20 octobre 2025.

Pendant ce stage, les enfants vont découvrir les gourmandises estivales en essayant et goutant différentes recettes avec des fruits et légumes de la saison !

A la fin de la semaine, ils auront un carnet avec toutes les recettes et prêts pour les cuisiner à la maison.

Au programme aussi : différents jeux dRôles et informatifs, pour apprendre à connaître mieux encore les aliments;

Animé par Geshe, éco-volontaire européenne

Pour découvrir les gourmandises estivales par différentes recettes avec des fruits et légumes de la saison !

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant

27€

(+5€ en cas de première inscription)

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles 6 rue Boy Zelenski – Quartier de la Grange aux Belles 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-cuisine-de-saison +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10