Stage cuisine de saison hiver Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles PARIS
Stage cuisine de saison hiver Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles PARIS lundi 23 février 2026.
Légumes et fruits de saison pour élaborer des recettes gourmandes !
À la fin de la semaine, ils auront un carnet avec toutes les recettes et prêts pour les cuisiner à la maison.
Au programme aussi : différents jeux de rôles et informatifs, pour apprendre à connaître mieux encore les aliments.
Animé par Geshe, éco-volontaire européenne
Pour découvrir les gourmandises estivales par différentes recettes avec des fruits et légumes de la saison !
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00
payant
27 euros
(+5 euros en cas de première inscription).
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.
début : 2026-02-23T11:00:00+01:00
fin : 2026-02-27T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-23T10:00:00+02:00_2026-02-23T12:00:00+02:00;2026-02-24T10:00:00+02:00_2026-02-24T12:00:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T12:00:00+02:00;2026-02-26T10:00:00+02:00_2026-02-26T12:00:00+02:00;2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T12:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles 6 rue Boy Zelenski – Quartier de la Grange aux Belles 75010 PARIS
https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-cuisine-de-saison-hiver +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10
