Stage cuisine de saison hiver Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles PARIS

Légumes et fruits de saison pour élaborer des recettes gourmandes !

À la fin de la semaine, ils auront un carnet avec toutes les recettes et prêts pour les cuisiner à la maison.

Au programme aussi : différents jeux de rôles et informatifs, pour apprendre à connaître mieux encore les aliments.

Animé par Geshe, éco-volontaire européenne

Pour découvrir les gourmandises estivales par différentes recettes avec des fruits et légumes de la saison !

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant

27 euros

(+5 euros en cas de première inscription).

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles 6 rue Boy Zelenski – Quartier de la Grange aux Belles 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-cuisine-de-saison-hiver +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10



