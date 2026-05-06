Stage Cuisine et Bien-être Souligné-Flacé
Stage Cuisine et Bien-être Souligné-Flacé mercredi 8 juillet 2026.
Souligné-Flacé
Stage Cuisine et Bien-être
9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé Sarthe
Tarif : 250 – 250 – 250 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Stage de cuisine végétarienne et activités de détente et bien être
Offrez vous 2 jours à la campagne dans un cadre agréable et ressourçant pour:
Faire le plein de recettes saines, naturelles et gourmandes
Vous déconnecter, vous ressourcer, vous relaxer, prendre soin de votre corps et de votre âme
Goûter et partager un moment authentique
09h30 à 11h30 Atelier cuisine
12h00 Déjeuner partagé
13h00 Règles de base de la nutrition
13H30 détente libre au jardin, à l’étang
14h30 Yoga Nidra (yoga de relaxation) avec Margareth et Michel le 8 et Relaxation et méditation avec Sylvie le 9
16h00 à 18h Atelier cuisine .
9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 23 49 06 contact@lescoursdepimprenelle.fr
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English :
Vegetarian cooking classes and wellness activities
L’événement Stage Cuisine et Bien-être Souligné-Flacé a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Vallée de la Sarthe
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