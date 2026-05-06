Souligné-Flacé

Stage Cuisine et Bien-être

9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé Sarthe

Tarif : 250 – 250 – 250 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Stage de cuisine végétarienne et activités de détente et bien être

Offrez vous 2 jours à la campagne dans un cadre agréable et ressourçant pour:

Faire le plein de recettes saines, naturelles et gourmandes

Vous déconnecter, vous ressourcer, vous relaxer, prendre soin de votre corps et de votre âme

Goûter et partager un moment authentique

09h30 à 11h30 Atelier cuisine

12h00 Déjeuner partagé

13h00 Règles de base de la nutrition

13H30 détente libre au jardin, à l’étang

14h30 Yoga Nidra (yoga de relaxation) avec Margareth et Michel le 8 et Relaxation et méditation avec Sylvie le 9

16h00 à 18h Atelier cuisine .

9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 23 49 06 contact@lescoursdepimprenelle.fr

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English :

Vegetarian cooking classes and wellness activities

L’événement Stage Cuisine et Bien-être Souligné-Flacé a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Vallée de la Sarthe