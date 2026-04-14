Stage Cuisine, fermentation et pharmacie familiale avec les plantes sauvages en forêt de Tronçais, Le Pavillon, 03350 Le Brethon, France, Le Brethon
Stage Cuisine, fermentation et pharmacie familiale avec les plantes sauvages en forêt de Tronçais, Le Pavillon, 03350 Le Brethon, France, Le Brethon vendredi 15 mai 2026.
Stage Cuisine, fermentation et pharmacie familiale avec les plantes sauvages en forêt de Tronçais Vendredi 15 mai, 11h00 Le Pavillon, 03350 Le Brethon, France Allier
Tarifs : Adulte 200€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-15T11:00:00+02:00 – 2026-05-16T05:00:00+02:00
Fin : 2026-05-15T11:00:00+02:00 – 2026-05-16T05:00:00+02:00
Venez découvrir les plantes sauvages et comment les utiliser sous forme de préparations culinaires et médicinales variées au sein de la majestueuse forêt de Tronçais.
Au menu : botanique de terrain, art de la cueillette, gastronomie et macérations sauvages, pharmacie familiale, livres et ressources inspirants.
Ce stage est plus qu’une parenthèse de ressourcement, une invitation concrète à leur faire plus de place dans notre quotidien et retrouver le goût du sauvage !
Vous serez accompagné par Charlie animateur nature et formateur en ethnobotanique.
Le lieu : Chez Patrick et Mintje
Le pavillon, 03350 Le BrethonPossibilité de couchage en gîte partagé, en roulotte, en camping (en grange ou dehors)
Date : du 15 au 16 mai 2026
Possibilité d’arriver le 14 en soirée et de repartir le 17 en matinée
Horaires :
– 9h-12h matinée reconnaissance et cueillette
– 14h-16h30 après-midi atelier (macérations jour 1 et pharmacie familiale jour 2)
– 18h-21h gastronomie sauvage et repas !
– Soirée au coin du feu
Tarif :
– Formation : 200€
– Nuitées entre 5 et 20€
– Possibilité de déjeuner le 15 mai pour 10€
Les repas :
– Les petits-déjeuners et déjeuners sont à la charge des participants
– Les dîners font pleinement partie de la formation et sont préparés ensemble
Tous les ingrédients sont végétariens et de qualité biologique
Durée : 18h
Activité organisée par Charlie – Animateur nature et plantes sauvages
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/stage-cuisine-fermentation-et-pharmacie-familiale-avec-les-plantes-sauvages-en-foret-de-troncais-9369
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