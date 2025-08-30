Stage cuisine Pains d’ici et d’ailleurs au Jardin d’Hélène Proisy

Stage cuisine Pains d’ici et d’ailleurs au Jardin d’Hélène Proisy samedi 30 août 2025.

Stage cuisine Pains d’ici et d’ailleurs au Jardin d’Hélène

Tarif 80€ par personne, repas, levain, votre pain et livret de recettes compris.

Un stage pain ou plantes sauvages peut être organisé entre amis ou en famille au Jardin sur demande.

N’hésitez pas à contacter le Jardin d’Hélène au 06 87 97 78 83

Le samedi 30 août, venez apprendre à faire votre pain au levain de manière traditionnelle, ainsi que le pain cocotte, les scones, le pain vapeur et d’autres pains venus d’ailleurs.

Le matin accueil et collation puis fabrication des pains.

Pendant la levée du pain nous cuisinons des recettes originales pour le midi

L’après midi cuisson du pain, apprendre à faire son levain et la brioche au levain.

Ancienne gare Proisy 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 60 24 34

English :

Price: 80? per person, including meal, sourdough, your own bread and recipe booklet.

A bread or wild plant workshop can be organized with friends or family at Le Jardin on request.

Don’t hesitate to contact Le Jardin d’Hélène on 06 87 97 78 83

German :

Preis: 80 Euro pro Person, inklusive Essen, Sauerteig, Brot und Rezeptheft.

Ein Brot- oder Wildpflanzenkurs kann auf Anfrage mit Freunden oder der Familie im Garten organisiert werden.

Zögern Sie nicht, den Jardin d’Hélène unter der Nummer 06 87 97 78 83 zu kontaktieren

Italiano :

Prezzo: 80? a persona, incluso il pasto, il lievito madre, il proprio pane e il libretto di ricette.

Su richiesta, è possibile organizzare un laboratorio di pane o di piante selvatiche con amici o familiari presso Le Jardin.

Non esitate a contattare Le Jardin d’Hélène allo 06 87 97 78 83

Espanol :

Precio: 80? por persona, incluyendo comida, masa madre, su propio pan y libro de recetas.

Se puede organizar un taller de pan o de plantas silvestres con amigos o familiares en Le Jardin previa petición.

No dude en ponerse en contacto con Le Jardin d’Hélène en el 06 87 97 78 83

